Rystende sag: Fodboldspiller dræber ekskæresten

Det italienske medie ANSA bragte onsdag den tragiske nyhed om den italienske fodboldspiller og tidligere model Giovanni Padovanis stalkende adfærd og senere drab af sin 56-årige ekskæreste Alessandra Matteuzi.

Drabet har medført ramaskrig omkring den høje drabsrate af kvinder i støvlelandet og tvunget landets justitsminister Marta Cartabia til at gå ind i det drabet, da de makabre omstændigheder har gjort, at sagen har fået national opmærksomhed.

Den 27-årige fodboldspiller Giovanni Padovani opsøgte og dræbte ekskæresten foran hendes hjem i den italienske by Bologna på samme aften, som hans klub Sancataldese spillede en pokalkamp, hvorefter han fløj til Bologna fra Sicilien for at lemlæste Alessandra.

Overfaldet fandt sted onsdag foran Alessandras lejlighed, hvor Giovanni lå på lur og ventede på ekskæresten hjemkomst.



Søster hørte det hele

Alessandra steg ud af sin bil og havde sin søster i røret, der blot kunne lægge øre til, at Alessandra blev angrebet med en hammer og andre våben - heriblandt et baseball-bat.

Søsteren til den nu afdøde 56-årige Alessandra Matteuzi beretter til ANSA, at Alessandra råbte 'Nej, Giovanni, nej, jeg beder dig!.

Alessandras søster kontaktede politiet med det samme, der ankom og anholdt fodboldspilleren tæt på gerningsstedet.

Alessandra var stadig ved bevidsthed, da paramedicinerne ankom til gerningsstedet, men det var for sent.

Den 56-årige døde kort efter ankomsten på hospitalet af sine alvorlige hovedskader.