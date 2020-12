- Så dumme er vi heller ikke

- Han kom jo ikke fra Luxembourg...Tidligere Inter-spiller slår fast, at man altså udmærket kendte Christian Eriksen inden hans skifte til Italien

Onsdag får Christian Eriksen måske endelig chancen for et skadesplaget Inter-hold i Champions League-kampen mod Shakhtar Donetsk.

Det er ellers stort set ikke blevet til spilletid for Eriksen i november og starten af december - senest var det nærmest en hån, at Eriksen blev sat på banen i overtiden af en afgjort kamp.

- Efter min mening er der ikke tale om et personligt anliggende, for det ville på flere niveauer ikke være acceptabelt, siger den tidligere Inter-spiller Daniele Adani, der nu er tv-ekspert, til Bobo TV.

- Selvfølgelig betragtes Eriksen nu som en gennemsnitlig spiller, og for Conte er han blot en trupspiller, men jeg accepterer ikke, at man betragter Eriksen som en normal spiller, det er ikke sandt, siger Adani.

- Det er altså heller ikke rigtigt, at vi i Italien ikke vidste noget om Eriksen, da han kom. Vi kendte ham alle. I Italien er folk ikke så dumme, som de vil have os til at tro.

- Eriksen kom altså ikke fra den luxembourgske liga, han kom fra Premier League, hvor han gjorde en forskel og var nummer to på assistlisten efter de Bruyne. Folk ved, hvad han gjorde for Tottenham og Danmark, og Eriksen er en god spiller, siger Adani.

Adani nåede fem landskampe for Italien i starten af årtusindet og spillede 30 kampe for Inter i samme periode - samlet nåede han næsten 400 kampe i Serie A.

Han så tidligt tegn på, at Conte ikke så den store stjerne i danskeren.

- Jeg husker sidste sæson mod Verona, hvor de førte 2-1. Jeg undrede mig over, hvorfor han ikke kom ind. Borja Valero spillede, men efter 80 minutter og med kampe hver tredje dag, så ville jeg mene, at danskeren kunne være kommet ind og have gjort det godt.

- Inter fik udlignet til 2-2, og først her kom Eriksen ind. Allerede dengang gav Conte ham kun lidt tid og satte ikke pris på ham, siger Adani.

Set over alle turneringer har Eriksen opnået 10 kampe i denne sæson, men skader til Vidal, Barella, Vecino og Nainggolan betyder, at der måske alligevel bliver brug for Eriksen onsdag mod Shakhtar, hvor Inter er tvunget til sejr.

