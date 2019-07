Så er det officielt: Ikonisk stadion rives ned

Milan og Inter er blevet enige om at bygge et nyt stadion, der skal afløse det navnkundige San Siro

Nu er det officielt. Milan og Inter skal have ny hjemmebane.

De to Milano-klubber bekræfter på deres hjemmesider, at de er blevet enige om at bygge et nyt stadion til 60.000 tilskuere, der skal erstatte navnkundige San Siro (eller Stadio Guiseppe Meazza om man vil).

Der er i tidens løb blevet spillet mange mindeværdige kampe på det store stadion i Milano, men det er ikke længere tidssvarende, og derfor er de to rivaler gået sammen i et stort byggeprojekt.

San Siro har lagt græs til mange store kampe i tidens løb. Foto: Kieran McManus/BPI/Shutterstock

Det gamle San Siro skal rives ned, og det nye stadion bygges i samme område, hvor det gamle lå.

Det skal bygges lige ved siden af det nuværende stadion, og klubbernes ambition er at bygge et verdensklassestadion. I alt skal der investeres omkring ni mia. kr. i det store byggeprojekt i San Siro-området.

De to klubber har længe set på muligheden for at gøre noget ved San Siro. Det blev undersøgt, om man kunne renovere det store stadion, men den løsning blev droppet.

- Analyserne viser, at opførelsen af et nyt stadion er den bedst mulige løsning for både klubberne og byen Milano, skriver de to klubber i en fælles meddelelse.

Stadionet skal efter planen står klar allerede om tre år.

