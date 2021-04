Sådan bliver Eriksen sofa-mester

Han vandt det hollandske mesterskab med Ajax i 2011, 2012 og 2013, men på søndag kan Christian Eriksen vinde sin første titel i otte år.

Det sker, hvis Inter sikrer sig det italienske mesterskab for første gang siden 2010, og det scenarie er kun blevet endnu mere sandsynligt efter byrivalerne fra Milans 0-3-nederlag mod Lazio mandag aften.

Og hvordan sikrer Eriksen og Inter sig så mesterskabet på søndag?

Med fem runder igen fører Inter med 11 point ned til Atalanta og 13 point ned til både Napoli, Juventus og Milan.

Det betyder, at hvis Inter vinder lørdagens udekamp mod den absolutte bundprop fra Crotone, så vil Atalanta med 14 point op og fem kampe være eneste hold, der selv i teorien kan overhale Inter.

Men for at holde liv i gulddrømmen, så skal Atalanta vinde udekampen mod Sassuolo søndag klokken 15.

Vinder de ikke den, så vil de være 14 eller 13 point efter med fire runder og 12 mulige point tilbage, og dermed vinder Inter og Eriksen mesterskabet hjemme på sofaen foran tv-skærmen, og guldfesten kan bryde løs omkring klokken 16.53.

Guldfest på sofaen søndag klokken 16.53? Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

Skulle Inter måtte nøjes med uafgjort på lørdag, så kan de stadig blive mestre på søndag, men det kræver, at Atalanta taber deres søndagskamp - samt at hverken Napoli, Juventus eller Milan vinder, og sidstnævnte spiller også lørdag.

Atalanta vil med 12 point op til Inter ganske vist stadig kunne nå op på Inters 80 point, men da Inter efter 1-0 og 1-1 er bedst indbyrdes, så vil Inter definitivt stå stærkest, da indbyrdes opgør tæller over målscore i Italien.

Hvis Inter taber lørdagens udekamp mod Crotone, så kan de uanset andre resultater ikke blive mestre i denne weekend.

Skulle det ikke blive til et mesterskab på sofaen på søndag, så får Inter chancen for selv at afgøre det lørdag 8. maj, hvor Sampdoria kommer på besøg.

