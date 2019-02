Sådan røg Ronaldo til Juve

I sommer skiftede den portugisiske superstjerne Cristiano Ronaldo fra Real Madrid til Juventus for den nette sum af 750 mio. kr.

Handlen var længe undervejs, og den første interesse blev allerede luftet ved de to klubbers møde i Champions League-kvartfinalerne i begyndelsen af april, skriver Marca.

Efter returmødet i Madrid - en kamp hvor Ronaldo sparkede Real Madrid i semifinalen på et omdiskuteret straffespark i overtiden - kontaktede Ronaldos agent, Jorge Mendes, for første gang Juventus sportsdirektør, Fabio Paratici.

- Han kiggede på mig og sagde 'du tror mig ikke, men Ronaldo vil til Juventus. Det skal vi lige snakke om', fortæller Fabio Paratici til Marca.

Næste gang, de to mænd mødtes, var i forbindelse med Joao Cancelos skifte fra Valencia til Juventus, da Cancelo - ligesom Ronaldo - er repræsenteret af Jorge Mendes.

Nu kunne Paratici for alvor mærke interessen.

- Mendes fortalte mig, at Ronaldo var på vej væk fra Real Madrid, og at han var meget interesseret i at skifte til Juventus.

Fabio Paratici da han gæstede Danmark i 2009. Dengang arbejdede han for Sampdoria. Foto: Claus Bonnerup

- Han sagde, at Ronaldo kun ville til historiske klubber. Han ville prøve lykken i Serie A, hvor han ikke har spillet før og vinde det italienske mesterskab, fortæller Fabio Paratici.

Han vidste, at man måtte reagere hurtigt, hvis Ronaldo skulle til Juventus.

- Jeg fortalte ham, at de ville høre fra os inden for et par dage. Hvis jeg ikke havde erklæret min interesse, var de nok gået videre til en anden klub, siger Fabio Paratici.

Angrebs-kabalen skulle gå op

Efter mødet med Jorge Mendes skulle Paratici alligevel tænke tingene igennem, inden han handlede.

- Jeg tænkte på Gonzalo Higuain, som helt åbenlyst ville forlade os, hvis Ronaldo kom til.



- Men jeg vidste, at hvis vi fik Ronaldo ind, ville det åbne en masse døre for os både sportsligt og kommercielt, siger Fabio Paratici.

Paratici endte forud for handlen med Ronaldo at erklære sin interesse for den argentinske angriber Mauro Icardi fra rivalerne Inter, men endte med at trække i land.



- Hvis vi havde hentet Icardi til, havde der været et enormt drama.

- Men han var aldrig vores førstevalg, siger sportsdirektøren.

Det endte som bekendt med, at Ronaldo kom til klubben på en 4-årig kontrakt, og Gonzalo Higuain, som Paratici havde forudset, endte med at blive udlejet til AC Milan, og senere røg han til Chelsea.

Cristiano Ronaldo har i denne sæson scoret 20 mål i 31 kampe for Juventus.

