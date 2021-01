Særlig detalje kan stoppe Eriksen-retur

José Mourinho vil gerne byde Christian Eriksen velkommen tilbage i Tottenham, men en alvorlig forhindring er i vejen.

Inter fandt for et år siden ud af, at Tottenham-formand Daniel Levy var hård at forhandle med.

Den italienske klub fik ingen rabat på danskeren, og nu skal der så at sige betales tilbage.

For ifølge Sky Sport Italia-journalist Fabrizio Romano er der to forskellige prisskilte hængt i nakken på Inter-spilleren: Et for Tottenham og et andet for alle andre Premier League-klubber.

På Calciomercato.com skriver Romano, at Tottenham udover Eriksens løn skal betale en lejesum til Inter, mens den italienske klub er parat til at låne ham gratis ud til andre - forudsat de betaler Eriksens løn i perioden.

Selvom Eriksen fik spilletid i en pokalkamp i sidste uge, har skriften på væggen længe været klar.

Ægteskabet med mellem Inter og Eriksen er reelt ovre, men foreløbig er det ikke lykkedes at finde en klub, der vil overtage den 28-årige danske landsholdsspiller.

Inter betalte for et år siden ca. 150 mio. kr. i transfer til Tottenham på trods af, at Eriksen blot havde et halvt år tilbage af sin aftale med London-klubben.

Ifølge Fabrizio Romano er der samtaler mellem agenter, Premier League-klubber og Inter med det formål at få Eriksen fri af Milano-klubben i dette transfervindue.

Christian Eriksen havde mange gode år i Tottenham, og Moruinho ser ham gerne tilbage i London-klubben. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Danskeren løn - ca. 56 mio. kr. netto om året - er dog et væsentligt problem på et transfermarked, hvor der er meget lidt aktivitet.

Transfervinduet smækker i om to uger.

Barcelona og Real Madrid. Se de spanske storhold i Copa del Rey lige her (+).

Eksperten overrasker: Går på rov hos miniputterne

Vild velkomst: 300.000 fans fulgte hans privatfly

Fyret!