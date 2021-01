Sætter stadig standarden

Barcelona med Braithwaite, Real Madrid og flere spanske storhold. Se Copa del Rey i Ekstra Bladet+ lige her.

Det er stadig Juventus, der sætter standarden i italiensk fodbold.

Sådan lyder det fra træner Antonio Conte før søndagens opgør mellem sit eget Inter-hold, der har danske Christian Eriksen i truppen, og Juventus' mesterhold fra Torino.

Ni år i træk er Juventus løbet med titlen i Serie A.

Men i år ligger holdet blot nummer fire med 33 point, hvilket er fire point efter Inter og syv point efter AC Milan på førstepladsen - dog har Juventus en kamp i baghånden.

- Det er uundgåeligt, at Juventus er pejlemærket for os andre. De har domineret i mange år, siger Conte på et pressemøde op til kampen.

- Hvis man vil vide, hvilket niveau man har, skal man sammenligne sig selv med Juventus.

Conte selv vandt i årene fra 2011 til 2014 tre titler med Juventus, og han understreger, at Juventus endnu er foran de andre hold trods stillingen i tabellen.

- Intet hold i Italien kan påstå, at det har lukket hullet til Juventus. I ni år har de domineret og gjort et vigtigt stykke arbejde, samtidig med at de er lykkedes med at ændre nogle ting og forynge truppen uden at ofre erfaring, siger han.

Conte blev også spurgt om Christian Eriksens rolle, efter at danskeren onsdag i en 2-1-sejr over Fiorentina i pokalturneringen spillede i en mere dybtliggende playmaker-rolle for det italienske hold.

Eriksen har været omgærdet af heftige transferrygter efter manglende spilletid.

- Vi skal have mest muligt ud af truppens potentiale, siger Conte adspurgt til danskeren.

- Vi har ikke andre spillere som Marcelo Brozovic, der kan spille i en dybtliggende playmakerrolle, så vi forsøger at få det bedste ud af Christian i den position, selv om han allerede har spillet som både offensiv midtbanespiller og central midtbanespiller.

Det er højst usikkert, om Eriksen igen får lov at starte inde for Inter, da netop Brozovic har været Contes foretrukne på den defensive midtbane.