Sat til salg - så meget koster han

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

Andreas Cornelius har fået klistret et 'til salg'-skilt på ryggen, skriver Tuttomercatoweb.

Den danske landsholdsspiller havde en fin sæson i fjor med 12 mål i Serie A, men Parmas spritnye cheftræner Fabio Liverani skal være klar til at afskibe den tidligere FC København-angriber.

27-årige Andreas Cornelius kan erhverves for 75 millioner kroner, og selv om flere klubber allerede har vist interesse for angriberen, har ingen været villige til at smide så stort et beløb på bordet.

Ham skal du have fat i: Eksperten afslører sit hold: Han er kuppet blandt sprinterne

Tidligere fredag skrev Tuttomercatoweb, at én af bejlerne til Andreas Cornelius er Serie A-oprykkerne Benevento, der trænes af den italienske angrebslegende FIlippo Inzaghi.

Danmarks landstræner Kasper Hjulmand udtog tidligere på ugen Andreas Cornelius til de kommende kampe i UEFA Nations League mod Belgien og England.

Se også: Afviser utroligt millionskifte