Savner Brøndby efter drømmeskifte: - Kan stadig godt få ondt i maven

- Italiensk er et svært sprog, men processen med at lære det er sat i gang, siger Christian Nørgaard, der har fået en god start på banen for sin nye klub

Det kan godt være Christian Nørgaard i begyndelsen har haft svært ved at kommunikere med sine italienske holdkammerater på banen, men fodboldsproget er nu noget ganske særligt. Her forstår alle hinanden.

De manglende kommunikative evner har dog ikke haft den mindste betydning for manager Stefano Piolis tillid til danskeren, siden han for fire uger siden kom til klubben.

- Jeg synes, det er gået rigtig godt, siden jeg kom herned. Jeg har fået rigtig meget spilletid og føler mig allerede integreret på holdet. Heldigvis har jeg fået lov at spille på min favoritposition – den defensive midtbane, forklarer Christian Nørgaard i telefonen fra sit nye fodbold-paradis i Firenze.

Christian Nørgaard er faldet godt til i Fiorentina og forventer at få chancen. Han har allerede fået meget spilletid i opstarten. Her i en testkamp mod Schalke 04. Foto: All Over Press

- Jeg har ikke lært så meget italiensk endnu. Det er et svært sprog, men jeg skal nok komme efter det. Processen med at lære det er sat i gang. Men det har da været lidt svært at forstå de taktiske beskeder her i starten. På den anden side er fodboldsproget et alle forstår, forklarer midtbanespilleren, der har udsigt til at optræde i en midtbaneformation der kan ligne den, han kender fra Brøndby.

- Vi spiller med én defensiv midtbanespiller og to på 8’er positionen. Det har været nemt at falde til, og jeg er glad for, træneren har givet mig chancen. Det her føles rigtigt. Jeg synes, min stil passer godt ind her, forklarer han og uddyber:

- Det ser heldigvis ud til, jeg får chancen på holdet. Det er en stor mulighed, som jeg skal gribe. Jeg kender gamet. Ingen er sikre på at spille. Der skal leveres hver gang. Sådan er betingelserne på det her niveau. Serie A er en af de fire bedste ligaer i verden, så jeg skal vise mig frem, når jeg får chancen, forklarer Christian Nørgaard, der stadig bor på hotel, men om et par uger kan se frem til at få sin egen lejlighed.

Debuten skulle være søndag aften mod Sampdoria i Genova, men opgøret er udsat på grund af brokollapset i den norditalienske havneby sidste tirsdag.

Christian Nørgaard jubler i Parken efter matchvinder-scoring for Brøndby. Foto: Lars Poulsen

Vil åbne døren til landsholdet

Christian Nørgaard har de seneste to år leveret stærkt og stabilt for Brøndby i Superligaen. Men det har hidtil ikke betydet, at landstræner Åge Hareide ser hans vej. Han var ikke engang med i 35-mandstruppen, som nordmanden offentliggjorde før VM.

Nu er William Kvist stoppet, og pladsen på den defensive midtbane bør være i spil blandt flere emner.

- Hvis jeg kan bide skeer med dem her i Serie A, håber og tror jeg på, at døren til landsholdet kan åbne sig. Jeg vil i hvert fald ikke lægge skjul på, jeg drømmer om at spille på det danske landshold, siger Christian Nørgaard.

Landstræner Åge Hareide udtager mandag sæsonens første landsholdstrup til kampene mod Slovakiet og Wales. Sidstnævnte er i Nations League.

Christian Nørgaard får problemer med at føle Brøndbys kampe fremover. Foto: Jens Dresling, Scanpix/Ritzau.

Det er én måned siden Christian Nørgaard forlod Brøndby efter fem år på Vestegnen. Og han har svært ved at skjule, han stadig savner klubben og omgivelserne.

- Jeg kan stadig godt få lidt ondt i maven og vil nok savne Brøndby et stykke tid endnu, siger Christian Nørgaard, der gik lige i hjerterne på Brøndbys fans. Specielt efter pokalfinalen, hvor han gav sin guldmedalje til sygdomsramte Felix, der var indlagt på Rigshospitalet.

- Jeg har set alle Brøndbys kampe, siden jeg rejste. Det gjorde lidt ondt at se dem tabe til FC København sidste søndag, erkender Christian Nørgaard, der ikke i fremtiden får mulighed for at se Brøndbys kampe live.

Søndag aften bliver dog en undtagelse, fordi Fiorentina har fået udsat sæsonpremieren mod Sampdoria.

