Schöne og Cornelius hjælper forgæves til mål i Serie A

Den danske landsholdsangriber Andreas Cornelius fremtvang et straffespark, som hjalp Parma til en 1-0-føring ude mod AS Roma.

Men romerne endte med at vinde Serie A-kampen med 2-1 hjemme over Parma.

Cornelius blev tacklet ulovligt i feltet, og Juraj Kucka udnyttede straffesparket til en 1-0-føring efter ni minutter.

Romas midtbanespiller Henrikh Mkhitaryan udlignede til 1-1 kort før pausen.

Cornelius blev skiftet ud i pausen, og det blev offensiven ikke bedre af for Parma i de sidste 45 minutter.

I anden halvlegs 57. minut sørgede Romas midtbanespiller Jordan Veretout med målet til 2-1 for alle tre point til hovedstadsholdet.

Roma rykker med sejren op på femtepladsen med 51 point efter 31 kampe.

Der blev spillet flere andre kampe i Serie A onsdag aften.

Lasse Schöne viste sig frem, da han på et hjørnespark fik assisteret til et Genoa-mål til 1-1 hjemme mod Napoli. Men Genoa tabte ligeledes med cifrene 1-2.

Den belgiske angriber Dries Mertens havde bragt napolitanerne foran 1-0 mod Genoa i de sidste minutter af første halvleg.

Fire minutter inde i anden halvleg sendte Schöne et hjørnespark ind over, som Edoardo Goldanigga headede i mål til 1-1.

Napoli-angriberen Hirving Lozano scorede kampens afgørende mål efter 66 minutter. Sejren betyder, at Napoli på sjettepladsen ligesom Roma også har 51 point.

Midtbanespilleren Lukas Lerager blev skiftet ind efter 64 minutter for Genoa, der til gengæld havde backen Peter Ankersen på bænken i hele opgøret.

Genoa er placeret under nedrykningsstregen med 27 point efter 31 kampe. Holdet har et enkelt point op til Lecce over stregen.

Kantspilleren Andreas Skov Olsen blev skiftet ind efter 74 minutter for Bologna, der tabte 1-2 hjemme til Sassuolo.

