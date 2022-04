Scorer helt særlig pris: Kjær hyldes i Italien

Simon Kjær spillede en stor rolle, da Christian Eriksen blev reddet midt i sit kollaps under kampen mod Finland under EM i sommeren 2021.

Det er han blevet hyldet for under Ballon d'Or, og nu sker det også fra det italienske fodboldforbund FIGC.

Her er den danske stjerne nu blevet overrakt Astori-prisen, som bliver givet for en stor fair play-hændelse.

I den forbindelse har han blandt andet fortalt om sin udvikling som fodboldspiller i et interview på førnævnte forbunds hjemmeside.

Kjær kommer ikke udenom, hvad landstræner Kasper Hjulmand og Milan-cheftræner Stefano Pioli har betydet for ham.

- Hvis vi taler om trænere, så er jeg så heldig lige nu at have muligheden for at arbejde sammen med Stefano Pioli i øjeblikket. Jeg har et stærkt forhold til dem begge. De er begge store trænere og gode mennesker. Jeg prøver på at lære af dem hver dag og på alle måder, siger Kjær.

Simon Kjær modtager en hilsen fra det belgiske landshold til Christian Eriksen under EM. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Den skadede landsholdsanfører kan dog ikke komme uden om, at fodboldopdragelsen på akademiet i FC Midtjylland har haft en stor betydning for ham.

- I professionel fodbold er træning nøglen. Jo mere og bedre du træner, desto mere vil du forbedre dig - og jo bedre vil du spille på banen. Det blev jeg fortalt, da jeg var 15-16 år, og tro mig. Det er sandheden. At være engageret i træningen er den virkelige hemmelighed, siger han og fortsætter:

- Pres dig selv til grænsen, forbliv sulten og sæt al passion ind på at prøve på at blive bedre, lyder det fra Milan-profilen.

Simon Kjær kan også glæde sig over, at han netop er vendt tilbage til træningsbanen.

