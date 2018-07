Scorer kassen: Her er FCK-målmands nye superløn

Søndag aften kunne Aftonbladet berette, at FC København og Roma er blevet enige om pris på 86 millioner kroner for Robin Olsen, der dermed ser ud til at udfylde hullet efter Alisson hos den italienske hovedstadsklub.

Den brasilianske landsholdsmålmand er skiftet til Liverpool i en handel, der har gjort ham til verdens dyreste målmand, og her har han formentlig fået en stor lønforhøjelse i forhold til kontrakten i Roma.

Ifølge Corriere dello Sport tjente Alisson godt 11 millioner kroner om året i Roma, og en lignende kontrakt venter nu Robin Olsen i Serie A-klubben.

28-årige Robin Olsen kommer dermed formentlig til at træde et niveau eller to op i forhold til sin kontrakt i FC København.

I Roma kan Robin Olsen komme til at kæmpe med rutinerede Antonio Mirante og unge Daniel Fuzato om spilletiden i den kommende sæson.

Salget af Robin Olsen kan blive en af de største handler i Superligaen. Se de foreløbigt ti dyreste handler her. Video: Martin Lorentzen

Analyse: Sådan står FCK efter Ståles hårdeste sommer

Se også: Vanvidspris! FCK tjener gigant-beløb på Robin Olsen

Se også: Voldsomt rygte: FCK kræver TRECIFRET millionbeløb for målmand

Se også: Keeper-kabalen: Schmeichel eller FCK'er kan ende i italiensk storklub