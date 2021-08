Se billederne: Her Eriksen tilbage i Inter

Iført et smil, som vil glæde fodboldfans over hele verden, var Christian Eriksen onsdag morgen tilbage på Inters træningsanlæg i Appiano Gentile nord for Milano.

Afslappet påklædt og i tilsyneladende strålende humør besøgte han sine holdkammerater og fik hilst på den nye Inter-træner Simone Inzaghi.

Ifølge Inter har Christian Eriksen det godt efter sit hjertestop i Parken i København 12. juni under EM-kampen mod Finland og er i fremragende form både fysisk og mentalt.

Humøret fejlede ingenting hos den danske landsholdsstjerne. Foto: Mattia Ozbot/Inter/Getty Images

Den danske midtbane-stjerne mødtes også med klubbens ledelse og resten af den tilstedeværende stab.

- Han vil nu følge en plan, som de danske læger i København har lagt. Lægerne vil også være med til at koordinere den helbredsmæssige opfølgning.

- Inters lægestab vil naturligvis blive informeret om processen, skriver Inter på sin hjemmeside.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Den nye Inter-træner Simone Inzaghi byder hjerteligt velkommen. Foto: Mattia Ozbot/Inter/Getty Images

Til lejligheden var der fundet Christian Eriksens Inter-trøje frem. Foto: Mattia Ozbot/Inter/Getty Images

Danskeren siger et par ord til holdkammeraterne. Foto: Mattia Ozbot/Inter/Getty Images

De frigivne billeder fra Inter giver dog også en fornemmelse af afsked.

Eriksen stillede op til fotoseance med truppen meget sigende med sin Inter-trøje i hånden.

Den kan han meget vel have iklædt sig for sidste gang.

Christian Eriksen har fået indopereret en hjertestarter, en såkaldt ICD-enhed, som er en avanceret pacemaker.

Italien har skrappere krav end andre lande, når det gælder sportsudøvere med hjertesygdomme. Umiddelbart kan man ikke blive godkendt som atlet, hvis man har fået indopereret en hjertestarter som Eriksens; LÆS MERE HER.