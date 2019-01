Se de afslørende billeder: Dansk landsholdsspiller på vej til Serie A

Lukas Lerager er nu på nippet til et skifte til Genoa, da han er blevet set på vej til lægetjek i klubben

Lukas Lerager har i de seneste dage været meldt på vej til den italienske Serie A-klub Genoa, og nu ser det ud til, at det hele er meget tæt på. Den danske landsholdsspiller er nemlig blevet spottet på vej til lægetjek i klubben.

Det kan man se på Tuttomercatowebs hjemmeside. På et af billederne kan man tilmed se ham med den ene tommelfinger op.

Her bliver der ligeledes peget på, at Lukas Lerager vil skifte på en lejeaftale, hvorefter Genoa har en købsoption på danskeren. Det er tidligere blevet nævnt, at Leragers pris skulle ligge på omkring 50 millioner kroner.

Derudover har det også været klart, at Bordeaux har været påpasselige med at sende den danske midtbanespiller videre, inden de selv havde fundet en erstatning til positionen.

Når Genoa har penge til en spiller som Lukas Lerager, så hænger det sammen med klubbens storsalg til AC Milan af angriberen Piatek, der har bombet i den bedste italienske række i denne sæson.

Lukas Lerager har i løbet af sin karriere spillet i belgiske Zulte Waregem samt danske Viborg og AB, mens det er blevet til otte landskampe og et mål for det danske A-landshold.

Læs mere om Lerager her:

Trænerens drøm: Helt særlig egenskab har bragt dansk stjerne til tops