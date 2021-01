Sen scoring afværger kostbart pointtab for Juventus

De forsvarende italienske mestre fra Juventus leverede ingenlunde en af sæsonens mest mindeværdige præstationer, da Sassuolo søndag gæstede Torino.

Et rødt kort til gæsterne i slutningen af første halvleg gav imidlertid gode betingelser for, at Juventus trods en middelmådig indsats kunne hente de tre vigtige point til tabellen.

Sejren lød på 3-1, men Aaron Ramseys sejrsmål til 2-1 faldt først i kampens 82. minut, mens Cristiano Ronaldo cementerede sejren i overtiden.

Mesterholdet er på lidt af en jagt i forsøget på at indhente det forsømte efter en sløj sæsonstart med mange tabte point.

Sejren sender Cristiano Ronaldo og co. op på fjerdepladsen i Serie A, men der er fortsat syv point op til Simon Kjærs AC Milan, som Juventus ellers slog 3-1 i seneste kamp. Juventus har dog en kamp til gode.

Et fremragende langskudsmål af backen Danilo sendte Juventus i retning af de tre point fem minutter efter pausen, men Sassuolo kæmpede forbilledligt i undertal.

Efter en lille times spil lykkedes det endda at udligne ved Gregoire Defrel.

Det var en af de dage, hvor Juventus' spil ganske enkelt ikke klikkede. Selv om holdet var i overtal og havde markant overtag i boldbesiddelse, kom chancerne ikke med høj frekvens.

Til gengæld faldt en gigantisk en af slagsen i 73. minut, til manden Juventus helst vil have i scoringsposition.

Cristiano Ronaldo fik et helt frit skud fra omkring ti meters afstand midt i feltet, men den portugisiske topscorer afsluttede ukarakteristisk ringe.

I stedet måtte engelske Aaron Ramsey træde til som redningsmand, da han otte minutter før tid var klar ved bageste stolpe i feltet og kunne sætte sejrsmålet ind på en flad tværaflevering.

Ronaldo sluttede alligevel kampen med en succesoplevelse, da han i kampens tillægstid lukkede og slukkede til 3-1, efter at Sassuolo havde kastet mange spillere frem.