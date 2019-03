Sender åbent brev: Angriber klubben

Mauro Icardis valg af konen, Wanda Nara, som agent, har vist sig at være dyrt for den argentinske stjerneangriber. Først fik han flået anførerbindet af, og siden har han ikke spillet et eneste minut for Nerazzuri siden 9. februar.

Sagaen udspringer blandt andet af Wanda Naras retorik i nogle kontraktforhandlinger mellem hende og Inter, som skulle have gjort ledelsen rasende.

Derudover kritiserede hun også holdets taktik efter en kamp mod Parma og formåede dermed også at pisse cheftræner Luciano Spalletti af.

Agent-konen spiller hasard med hans karriere

Nu lufter argentineren forholdet mellem ham og Inter i kølvandet på polemikken om agentkonen. Det gør han i et opslag på Instagram.

Mauro Icardi fortæller i opslaget om sin store kærlighed for klubben om alle de op- og nedture, han har haft med klubben siden 2013. Han beskriver det store højdepunkt som klubbens tilbagevenden til Champions League-turneringen efter seks års tørke.

Han fortæller desuden om, hvordan han har afvist store tilbud fra andre klubber, for at blive hos Inter.

Respekt er nødvendigt

I opslaget beskriver Mauro Icardi , hvordan han er gået gennem ild og vand for klubben, og altid har haft respekt.

- Alt hvad jeg har ofret, har jeg ofret ud af kærlighed for denne klub og i respekt for alle, siger Mauro Icardi på Instagram.

Han er dog i tvivl om, der stadig er den nødvendige respekt i relationen mellem ham og Inter.

- Jeg ved ikke, om der er kærlighed og respekt for både Inter og jeg mellem dem, som tager beslutningerne i øjeblikket. Jeg ved ikke, om lysten er der til at løse tingene for Inters skyld alene, skriver han i opslaget.

Han håber, at de kan løse de konflikter der er. Nøgleordet er respekt.

- Der kan ske meget i en familie. Både godt og skidt, og ud af kærlighed kan man stå igennem meget. Respekten må bare aldrig mangle. Det er mine værdier for det, jeg kæmper for i min historie hos og med Inter, skriver Mauro Icardi i sit Instagram-opslag.

Mauro Icardi scoret 15 gange i 28 kampe for Inter i denne sæson.

Se også: Agentkone bryder sammen på tv

Se også: Giver uventet støtte til manden der knaldede hans kone

Se også: Sure fans angriber stjernens hustru med sten