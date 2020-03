Sendte corona-besked til hårdt prøvede landsmænd

Serie A er lukket ned, men inden da nåede Francesco Caputo at sende en hilsen til hele Italien efter sin scoring mandag aften

Frem til 3. april er det slut med Serie A-fodbold på grund af den alvorlige situation med coronavirus i Italien.

Dermed blev mandagens opgør mellem Sassuolo og Brescia det sidste inden den ufrivillige pause, og her nåede Sassuolos angriber Francesco Caputo at sende en hilsen til sine hårdt prøvede landsmænd.

32-årige Caputo bragte Sassuolo foran med 1-0 i sidste minut af første halvleg, men i stedet for at juble foran tomme tribuner løb han ud og fandt en seddel frem med et klart budskab til befolkningen.

- Alt bliver godt. Bliv hjemme, stod der på seddelen.

Francesco Caputo sendte en hilsen til sine landsmænd efter scoringen til 1-0. Foto: Ritzau Scanpix

Naturligvis en opfordring til italienerne om at respektere myndighedernes anbefalinger om at overholde karantænen.

Francesco Caputo scorede også til 2-0, inden Jeremie Boga lukkede og slukkede med sit mål til 3-0.

Tidligere landsholdsspiller Peter Madsen har fået konstateret coronavirus

Alvorlig situation i Italien

Udover Kina, hvor coronavirussen startede, er Italien det hårdest ramte land i verden. I alt er mere end 7.000 mennesker smittet i Italien, og det har i skrivende stund kostet 463 mennesker livet.

Mandag besluttede de italienske myndigheder, at al sport skal suspenderes frem til 3. april for at forsinke smittespredningen. Dermed holder Serie A også pause, men de italienske klubber deltager dog fortsat i de europæiske turneringer.

Torsdag spiller Inter som udgangspunkt for lukkede døre mod Getafe i Europa League, mens også opgøret mellem Sevilla og Roma i Spanien bliver uden tilskuere. I Champions League får Daniel Wass og Valencia besøg af Atalanta onsdag aften. Heller ikke her vil der være publikum.

Kahlenberg sender 77 fodboldfans i coronakarantæne

