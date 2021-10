Sent straffe sikrer Juve point

Juventus var på vej mod et nederlag, men reddede 1-1 i søndagens Derby d'Italia hos Inter.

Den indskiftede argentinske angriber Paulo Dybala udlignede til slutresultatet efter 89 minutter, efter at Edin Dzeko havde bragt hjemmeholdet foran før pausen.

Inter har 18 point på tredjepladsen i Serie A, mens Juventus er sekser med sine 15 point.

Juventus havde ved angriberen Álvaro Morata muligheden for at komme på 1-0 tidligt, men spanierens skarphed manglede. I stedet kom Inter foran efter 18 minutter.

Den tyrkiske kreatør Hakan Çalhanoglu sendte et godt hug på stolpen, og den rutinerede målræv Edin Dzeko stod klar og omsatte riposten til sin 7. scoring i 10 ligakampe for Inter.

Juventus havde flere halve muligheder for at udligne i første halvleg, men Inter-keeper Samir Handanovic fik med lidt besvær holdt udeholdet fra fadet.

Juventus intensiverede langsomt sin jagt på udligningen i anden halvleg, men væltede sig ikke ligefrem i store chancer.

Et par minutter før tid kom forløsningen dog alligevel. Kampens dommer spottede et straffespark efter at have konsulteret VAR. Og det sparkede Dybala sikkert i nettet.

Tidligere på dagen spillede førerholdet Napoli 0-0 hos Roma i en tæt og jævn kamp, hvor begge cheftrænere - José Mourinho og Luciano Spalletti - blev udvist.

Pointtabet var Napolis første i ligaen i denne sæson, og holdet har nu ligesom AC Milan 25 point for ni kampe helt i toppen af tabellen.