Serie A-klubber mødes: - Det kan ende her

Den italienske sportsminister kalder det urealistisk, at Serie A kan genoptages 3. maj. Mandag er der møde mellem klubberne og spillerforeningen

Det er skæbnedag for Serie A.

I dag mandag er der videomøde blandt klubberne i den bedste italienske række og den italienske spillerforening, AIC.

På mødet skal spillerforeningen og klubberne drøfte en mulig lønreduktion, men videomødet har også fået et ekstra punkt.

Vicenzo Spadafora, der er italiensk sportsminister, vil som følge af den kritiske coronasituation i landet fremsætte forslag om at forlænge den såkaldte lockdown for sportsbegivenheder frem til slutningen af april.

Ifølge Spadafora er det urealistisk, at Serie A kan blive genoptaget 3. maj, og den melding vil blive drøftet på mandagens møde.

- Efter minister Spadaforas udmelding er der en bekymring for, at sæsonen ender her.

- Det er derfor nødvendigt formelt at drøfte problemet med at slutte sæsonen ud fra et sportsligt og kontraktuelt synspunkt, siger Damiano Tommasi, der er præsident for den italienske spillerforening, til nyhedsbureauet ANSA.

Juventus-spillerne har givet afkald på flere måneders løn. Foto: Massimo Pinca/Ritzau Scanpix

Italien er det land i verden, der aktuelt er hårdest ramt af coronavirussen.

Covid-19 har kostet over 10.000 italienere livet, og særligt i den nordlige del af landet er situationen yderst kritisk.

Serie A har ligget stille i over en måned, og krisen kradser. Klubber risikerer at måtte dreje nøglen om, og derfor taler man også meget om, at spillerne må gå ned i løn.

Det er allerede sket i storklubben Juventus, hvor spillere og ledelse i weekenden blev enige om en løsning, der sparer klubben for omkring 670 millioner kroner.

Juve-spillerne har indvilliget i at droppe deres løn fra marts og frem til og med juni for at hjælpe klubben.

- Hvad angår at skære i lønningerne, så søger vi - om muligt - en fælles løsning, siger Damiano Tommasi, præsident for den italienske spillerforening, forud for mødet.

Se også: Vicepræsident: Wimbledon bliver aflyst

Se også: Krig i kulissen: Få nu styr på det

Tv-station i grinagtig Messi-brøler