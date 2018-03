Serie A-klubber pensionerer afdød spillers trøjenummer

De italienske Serie A-klubber Fiorentina og Cagliari har besluttet at frede trøje nummer 13, som den afdøde spiller Davide Astori bar i sin karriere hos de to klubber.

Astori, som søndag blev fundet død på sit hotelværelse forud for Fiorentinas ligakamp mod Udinese, spillede 174 kampe for Cagliari og 100 for Fiorentina.

- For at hædre Davides minde har Cagliari og Fiorentina besluttet at pensionere trøjenummer 13, skriver Fiorentina på Twitter.

Davide Astori, der var anfører for Fiorentina og italiensk landsholdsspiller, sov angiveligt ind natten mellem lørdag og søndag.

Som ren procedure har italiensk politi indledt en efterforskning, der skal opklare, om Astori var udsat for en kriminel handling.

Astori mødte ikke op til den aftalte morgenmad søndag, og da blev holdkammeraterne bekymrede og fandt ham død på hotelværelset.

Først blev Fiorentinas egen Serie A-kamp aflyst søndag, og derefter blev også resten af søndagens ligaprogram udsat på ubestemt tid.

Davide Astori, der blev 31 år, nåede at spille 14 A-landskampe for Italien, den sidste i 2017.

