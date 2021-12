Serie A-legende truet med pistol og kniv

Den tidligere italienske bomber Antonio Di Natale blev torsdag overfaldet med våben og knive foran sit hus i Empoli, hvor gerningsmændene fik fingere i et dyrt Rolex-ur

Det blev en ubehagelig torsdag aften for Serie A-legenden Antonio Di Natale og hans familie.

For ifølge den italienske avis La Nazione er den tidligere Udinese-bomber blevet overfaldet med pistol og knive foran sit hjem i Empoli.

Selvsamme medier skriver, at fem maskerede mænd efter sigende havde ventet i en busk og truet Di Natale med en pistol, da den 44-årige italiener steg ud af sin bil.

Her lykkedes det gerningsmændene at komme ind i legendens hjem, hvor hans kone og børn også var til stede.

La Nazione beretter, at den pensionerede fodboldspiller gav tyvene sit dyrebare Rolex-ur til en værdi af godt og vel 200.000 kroner, og det var altså nok for gerningsmændene - de løb fra stedet, efter de fik fingrene i uret.

Di Natale og familien skulle efter sigende være uskadte, og politiet arbejder i skrivende stund med efterforskningen.

Det er ikke første gang, at legenden har haft besøg af tyve. I 2012 blev der stjålet juveler fra Di Natales hjem, hvor gerningsmændene stak af, da alarmen i huset blev aktiveret.

Antonio Di Natale nåede at spille 445 kampe for Udinese og scorede 227 mål for traditionsklubben, hvilket gør ham til den mest scorende spiller nogensinde i Udinese.

I dag er italieneren cheftræner for Serie C-holdet Carrarese.

