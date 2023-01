Serie A-legender frygter for helbredet

De to tidligere Serie A-profiler Gianluca Vialli og Sinisa Mihajlovic er begge afgået ved døden inden for de seneste fem uger, og det har nu ført til en debat i Italien om medikamenter, som spillerne indtog i 1990'erne.

Debatten er ført an af den tidligere italienske landsholdsspiller Dino Baggio samt Massimo Brambati og rumænske Florin Raducioiu, som alle var aktive i Serie A i 1990'erne.

Baggio ønsker indsigt i, hvilke bivirkninger hyppigt anvendte medikamenter fra dengang har. Og det skyldes nervøsitet over en sammenhæng mellem midlerne og de to dødsfald.

- Klublægerne kunne ikke dope os, fordi vi blev tjekket hver tredje eller fjerde dag. Jeg vil bare gerne vide fra forskere, om de her medikamenter, som vi tog, kan medføre problemer i vores kroppe over længere tid, siger Baggio til italienske Gazzetta dello Sport ifølge nyhedsbureauet AFP.

De tidligere Serie A-profiler Gianluca Viallis og Sinisa Mihajlovic' tabte kamp til kræft skaber nervøsitet blandt tidligere Serie A-spillere, som vil have indsigt i, hvad bivirkningerne i midlet Micoren er. (Arkivfoto). Foto: Claudio Furlan/Ritzau Scanpix

Baggio begrunder ønsket om en undersøgelse af medikamenter med dødsfaldene. Og han er ikke den eneste.

Også Brambati er nervøs. Efter eget udsagn indtog han Micoren, som var det slik. Han ønsker ikke at sige, i hvilken klub han indtog det. Micoren er et præstationsfremmende middel, som først blev betragtet som et dopingmiddel fra årtusindskiftet.

- Jeg var 20 år, og de sagde til mig, at jeg med en dråbe kunne forbedre mine præstationer. Der var trænere, som blev sure, hvis du ikke tog det, siger Brambati i et interview med den italienske tv-station 7 Gold ifølge Gazzetta dello Sport.

- Når jeg i dag hører om de her ting, som sker med fodboldspillere fra min tid, så beder jeg til Gud.

Micoren bliver ifølge det spanske medie AS normalt udskrevet på recept til folk, som har astma og lavt blodtryk for at øge vejrtrækningen.

Den rumænske angriber Raducioiu husker også Micoren tydeligt fra sin aktive karriere.

- De sagde til os, at det var glukose. Det var en lyserød væske, som blev gjort klar dagen før en kamp om aftenen på hotellet, siger Radicioiu ifølge AFP til Orange Sport.

Rumæneren siger, at heller ikke han er klar over, hvad det var, han helt præcis indtog.

I 2000'erne var blandt andet Micoren et tema i italiensk fodbold, fordi flere tidligere Fiorentina-spillere, som angiveligt havde indtaget midlet, døde efter kræftforløb og hjerteanfald.

Både Vialli og Mihajlovic tabte også kampen til kræft. De blev henholdsvis 58 og 53 år.