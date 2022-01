Serie A skruer markant ned for tilskuere

De 20 klubber i Serie A er blevet enige om at skrue markant ned for tilskuere i forsøget på at bekæmpe den stigende coronasmitte i Italien.

I de kommende to spillerunder vil der maksimalt blive lukket 5000 tilskuere ind til hver kamp.

Det meddeler ligaen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det omfatter indtil videre spillerunderne 22 og 23, der afvikles i de kommende to weekender. Derefter er der landskampspause.

Den 21. spillerunde, der løber af stablen i disse dage med blandt andet otte kampe søndag, er ikke omfattet af den nye aftale. Det er onsdagens Super Cup mellem Inter og Juventus på San Siro i Milano heller ikke.

Aktuelt må halvdelen af stadionkapaciteten udnyttes. Således besluttede den italienske regering i december at tillade en kapacitet på 50 procent ved udendørs sportsbegivenheder. Tidligere havde den været 75 procent.

Lørdag blev der rapporteret om 197.552 nye smittetilfælde i Italien, mens antallet af nye dødsfald lød på 184, skriver Reuters.

Premierminister Mario Draghi talte fredag med præsidenten for Italiens fodboldforbund (FIGC), Gabriele Gravina, om muligheden for at spille helt uden tilskuere eller sætte ligaen på pause, men så drastiske blev tiltagene ikke i denne omgang.