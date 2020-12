Serie A-træner smittet med coronavirus

Fiorentina er det næste stykke tid uden deres cheftræner på sidelinjen.

Cesare Prandelli er smittet med coronavirus, skriver klubben på sin hjemmeside.

'ACF Fiorentina meddeler, at i tests ud over dem, der er fastsat i protokollen til påvisning af Covid-19, har Mister Prandelli vist sig at være positiv.'

'Træneren er allerede i isolation. Fiorentina-truppen vil nu være i en boble og vil fortsætte med at følge hele proceduren i henhold til de gældende sundhedsprotokoller', skriver klubben.

Fiorentina møder Genoa på mandag i Italiens bedste fodboldrække.

