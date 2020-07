Sidste øjeblik: Alt er på plads

Onsdag er det sidste chance, hvis AC Milan skal udnytte den købsoption, de har på Simon Kjær, der kan hentes permanent for 3,5 millioner euro - svarende til 26 millioner kroner.

Sent tirsdag aften melder flere italienske medier, at afgørelsen er truffet, og AC Milan har i sidste øjeblik valgt at købe danskeren fri af Sevilla.

- Fristen for at købe til prisen udløber onsdag, men nu mangler kun den officielle meddelelse. Alle detaljer er på plads, og Simon Kjær er snart Milan-spiller, skriver den anerkendte transferjournalist Gianluca di Marzio.

Trovato l'accordo con il #Siviglia: Simon #Kjaer è a titolo definitivo un calciatore del #Milan https://t.co/mgSFcENGae — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 14, 2020

Også italienske Sky bekræfter oplysningerne om AC Milans beslutning angående Kjær.

- Kun meddelelsen om hans farvel til Sevilla mangler, skriver de.

Simon Kjær er ejet af spanske Sevilla, men skiftede i september 2019 på en et-årig lejeaftale til Atalanta. Her blev det kun til seks kampe i efteråret, og i januar skiftede Kjær derfor videre til AC Milan på en lejeaftale, og det er altså den aftale, der nu bliver permanent.

Og den 31-årige danske landsholdsanfører har da også været en succes hidtil med syv sejre i sine ni Serie A-kampe for Milan. Da han ankom i januar lå klubben blot nummer 10, men efter danskerens ankomst er Milan rykket op som nummer syv tæt på Roma på femtepladsen.

AC Milan udnytter købsklausul på Simon Kjær. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Italienernes sportsdirektør Paolo Maldini har længe været glad for Kjær, men klubbens amerikanske ejere har på det seneste spekuleret i at hente tyske Ralf Rangnick ind i den sportslige ledelse. Og Rangnicks fokus på unge spillere passer ikke helt med den blonde dansker, der næppe kan sælges videre, og det har formentlig fået beslutningen om at hente Kjær permanent til at trække ud.

Ingen af de italienske medier skriver om Simon Kjærs kontraktlængde i Milan, men Ekstra Bladet har tidligere skrevet om, at det vil koste italienerne 100 millioner kroner i løn og transfer at have Kjær på kontrakt i de næste to sæsoner.

AC Milan er Simon Kjærs fjerde klub i Italien efter tidligere at have repræsenteret Palermo, AS Roma og Atalanta.

