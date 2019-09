Siiiiiiiiiiiiiiiiii! Ronaldo lyner igen

LIVE: Komisk selvmål efter FCK-chok

Uden at imponere fortsætter Juventus med at vinde fodboldkampe i Serie A. Lørdag sluttede hjemmekampen mod bundholdet Spal med en sejr på 2-0.

Dermed ligger Juventus i spidsen for ligaen med 16 point for 6 kampe. I hvert fald indtil Inter senere lørdag møder Sampdoria på udebane. Inden den kamp har Inter maksimale 15 point for 5 kampe.

Juventus har lænet sig op af pointtab i stort set alle kampe i sæsonen, og hjemmepublikummet blev heller ikke forkælet med nogen stor præstation lørdag eftermiddag.

Juventus gav lige, hvad der var påkrævet for at vinde, før den igen står på Champions League-opgave i den kommende uge.

Cristiano Ronaldo var tilbage i startopstillingen efter en skade og kronede sin tilbagevenden med et mål i slutfasen.

Mere jubel fra Ronaldo. Fotos: MASSIMO PINCA/Andreas Solaro/Ritzau Scanpix

Allerede efter knap 20 minutter afsluttede han lige forbi mål efter et indlæg fra højre.

Senere i halvlegen havde Paulo Dybala en potent afslutning efter et kontraangreb, men Spal-keeper Etrit Berisha reddede til hjørne med en stærk refleks.

Publikum i Torino var begyndte at indstille sig på 0-0 ved pausen, da et sidste angreb kastede en scoring af sig.

Målmand Berisha havde bokset bolden ud af feltet i første omgang, men bolden havnede hos Miralem Pjanic, der buldrede bolden op i krogen fra 20 meter.

I anden halvleg cruisede Juventus sejren hjem, men cementerede den dog med endnu et mål med 12 minutter tilbage.

Dybala lagde en bold til bageste stolpe, hvor Ronaldo hang i luften og headede 2-0-målet ind.

