Sikker på Eriksens situation: - Nej, nej, nej

De kan snart fodre svin med midtbanespillere i storklubben Internazionale FC i Milano.

Der er Roberto Gagliardini, så er der Matías Vecino, Stefano Sensi, Ivan Perisic, Kwadwo Asamoah, Nicolò Barella, Radja Nainggolan, Marcelo Brozovic, Antonio Candreva og selvfølgelig Christian Eriksen.

Og nu har de så også hentet Arturo Vidal i FC Barcelona.

Selvom cheftræner Antonio Conte, der selv var en myreflittig midtbanegeneral hos Juventus i 1990’erne, elsker at overbefolke sine startopstillinger med midtbanespillere, så er der alligevel rift om pladserne.

Og det har også fået rygtesmedene på overarbejde i transfervinduet, og i særdeleshed omkring danske Eriksen, der ikke for alvor er slået til siden skiftet fra engelsk fodbold i begyndelsen af året. For den hundedyre elegantier var tiltænkt en nøglerolle, og nu synes han ikke til at have imponeret ret mange i støvlelandet.

Det ændrer ikke meget

At Inter nu har fået tilgang af møgdygtige Vidal betyder dog ikke noget for Christian Eriksen. I hvert fald ikke umiddelbart.

Det siger Valerio Clari, der er Gazzetta dello Sports Inter-journalist.

- Nej, nej, nej, griner han over telefonen fra Milano. – Det ændrer ikke meget. Ikke nu.

- Hvis der er et problem for Eriksen, er det, at Vidal kan spille hans position som 10’er – bag angriberne. Men jeg tvivler på, at Conte har hentet ham med det for øje, siger Clari.

Christian Eriksen bag Antonio Conte efter nederlaget i Europa League-finalen til Sevilla 21. august. Foto: Ina Fassbender/Reuters/Ritzau Scanpix

Hvis man havde stået ved siden af Gazzetta-journalisten, ville man nok se ham trække på skuldrene undervejs i snakken om danske Christian Eriksen, der nok har mange beundrere i europæisk fodbold, men som samtidig mangler at indfri det enorme potentiale i Italien.

- Eriksen vil begynde på bænken, hvor han også sad meget i foråret og sommer. Og så må han se, om han kan finde sin plads. Måske kan han få en plads, hvis Conte tror på sin 3-4-1-2-formation, hvor Eriksen så skal ligge bag Lukaku og Lautaro (Martínez, red.), siger han.

- Christian Eriksens største problem er, som jeg ser det, at der ikke er nogen, der vil købe ham. Inters politik lige nu er, at så godt som alle i truppen er til salg, hvis det rette bud kommer. Og det vil være 40 millioner euro for Eriksen. Men det kommer nok ikke.

- Selv hvis Eriksen rent faktisk ville væk, er situationen svær lige nu, for klubberne sidder på pengene.

Bliver måske en støtte for Eriksen

Det behøver dog ikke være så pokkers negativt alt sammen for den danske kreatør. Der er nemlig også en god fidus i, at chilenske Vidal er kommet. Motorrummet bag Eriksen.

- Hvis man vælger at tage de positive briller på, kan man sige, at Vidal er hentet til Inter for at skulle arbejde for Eriksen. For at give ham mere støtte fra den centrale del af midtbanen. Men vi må se, hvordan det bliver i virkeligheden for Conte, siger Clari.

Christian Eriksen spillede og fik pæne ord med på vejen, da Inter besejrede Pisa 7-0 i den sidste opvarmningskamp til sæsonen, der for Inters vedkommende begynder lørdag mod Fiorentina.

Eriksen scorede to af målene og lignede ifølge Gazzettaen en ivrig mand, der hele tiden søgte hullerne og afleveringsmulighederne frem mod angriberne.