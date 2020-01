Simon Kjær skifter til AC Milan

Gennem mere end 10 år har Simon Kjær været på ønskelisten i AC Milan, og nu bliver skiftet en realitet.

Ekstra Bladet erfarer, at en lejeaftale for foråret nu er forhandlet på plads.

Skiftet til AC Milan er under forudsætning af, at Kjær klarer lægetjekket, der finder sted en af de kommende dage - muligvis allerede lørdag.

Landsholdsanførereren har kontrakt med Sevilla frem til sommeren 2021, men det er ikke sikkert, at han nogensinde kommer til at spille for spanierne igen.

I hvert fald erfarer Ekstra Bladet, at AC Milan også har forhandlet sig frem til en købsklausul på danskeren.

Simon Kjær skiftede i sommer fra Sevilla til Atalanta på lejeaftale, men skiftet har været en stor skuffelse, og det har længe stået klart, at Kjær skulle finde en ny klub denne vinter.

Cagliari og Sampdoria skulle også have vist interesse for danskeren, ligesom tyrkiske klubber har været nævnt på rygteplan.

I Milan bliver han hentet af sportsdirektør Paolo Maldini, som Kjær tidligere har betegnet som et af sine forbilleder.

30-årige Simon Kjær har tidligere spillet for Fenerbahce, Lille og Wolfsburg, mens Milan bliver hans fjerde klub i Italien efter at have startet udlandskarrieren i Palermo og siden have været på lejeophold i Roma og senest Atalanta.

Milan er aktuelt placeret på 12. pladsen i Serie A hele syv point fra en plads der sikrer europæisk deltagelse, men har seneste hentet den svenske stjerne Zlatan Ibrahimovic til klubben, og han får altså nu en dansk holdkammerat.

Og måske bliver Kjær ikke eneste dansker i Milano denne vinter. Tidligere har det været fremme, at Christian Eriksens agent forhandler med AC Milans byrivaler fra Inter.

