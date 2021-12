Simon Kjærs sæson er slut

Simon Kjær har pådraget sig en korsbåndsskade og kan se frem til en lang pause.

Det oplyser hans klub, AC Milan, på sin hjemmeside fredag aften.

Den danske landsholdsanfører har været under kniven, og operationen gik godt. Om seks måneder kan man komme nærmere et tidspunkt for, hvornår Simon Kjær igen kommer til at spille fodbold, oplyser klubben.

Det betyder, at forsvarsspilleren altså som minimum er ude i et halvt år og dermed resten af sæsonen.

Simon Kjær kom til skade, da AC Milan onsdag mødte Genoa. Allerede efter få minutter måtte han forlade banen.

Torsdag blev Simon Kjær skannet, og i den forbindelse meldte AC Milan ud, at danskeren havde fået en ledbåndsskade, som ikke blev specificeret yderligere. Nu ligger det fast, at der er tale om en korsbåndsskade.

AC Milan-cheftræner Stefano Pioli udtalte sig tidligere fredag om Simon Kjærs situation på et pressemøde.

- Der er dyb forfærdelse. Vi kender værdien af spilleren og frem for alt hans kvaliteter på et menneskeligt plan, siger Pioli ifølge klubbens hjemmeside.

- Simon er en vital del af vores omklædningsrum, når det kommer til intelligens og karisma, og vi er alle meget tæt på ham.

- Vi er bekymrede for skaden, men ved, at han vil overvinde den her situation, for han er stærk, siger Stefano Pioli.

Cheftræneren slog desuden fast, at AC Milan kommer til at bruge vinterens transfervindue på at forstærke sig på Simon Kjærs position i forsvaret.

Med skadens omfang ligger det desuden fast, at Simon Kjær kommer til at misse de landskampe, Danmark skal spille i marts.

Kjær har været stærkt spillende i hele 2021 og blev forleden nummer 18 i afstemningen om Ballon d'Or - mediet France Footballs titel til verdens bedste spiller i det forgangne år.

Kjær skiftede til Milan fra den spanske klub Sevilla i januar 2020 og har etableret sig som fast mand. Han har spillet 71 kampe og scoret en gang for klubben.

For landsholdet står Kjær noteret for 119 kampe og 5 scoringer.