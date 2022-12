Sinisa Mihajlovic er død

Den tidligere serbiske Serie A-stjerne Sinisa Mihajlovic er fredag død efter flere års kamp mod læukemi. Det skriver den italienske avis Gazzetta dello Sport, der citerer en pressemeddelelse fra familien. Mihajlovic blev 53 år.

Som spiller var han en del af den meget talentfulde generation af jugoslaver, der med Røde Stjerne i 1991 vandt Europa Cup'en for mesterhold - to år inden turneringen blev til Champions League.

Det skete efter finalesejr over Marseille efter en straffesparkskonkurrence, hvor 22-årige Mihajlovic scorede på sit forsøg.

I det hele taget var det Mihajlovics lynende venstreben, der især sikrede ham succes på både klubhold og på det landshold, han i 1992 skulle have spillet EM med i Sverige. Men borgerkrig i Jugoslavien resulterede i, at Danmark i stedet fik den plads ...

Annonce:

Alligevel blev 1992 et skelsår for Sinisa Mihajlovic, da han i sommerpausen skiftede til italiensk fodbold og Roma, inden turen gik via Sampdoria til Lazio, hvor han fra 1998 for alvor trådte i karakter som en Serie A-stjerne.

Med den romerske klub blev han italiensk mester i 2000 og vandt Coppa Italia i 2000 og 2004, mens det i europæisk sammenhæng blev til gevinst i den nu hedengangne Pokalvindernes Europa Cup 1999 samt den europæiske Super Cup i sæsonen efter.

I 2004 skiftede han til Inter og nåede med dem at vinde Serie A i 2006, mens han også vandt Coppa Italia to gange - i 2005 og 2006.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Sinisa Mihajlovic lægger an til signatur-frispark: Knaldhårdt med venstreskøjten - og oftest lige i netmaskerne. Foto: Domenico Stinellis/AP/Ritzau Scanpix

Og så var der lige det der venstreben ...

For Mihajlovic, der huserede på venstrekanten som enten back, wingback eller midtbanespiller, besad et af de fineste venstreben, fodbolden nogensinde har set. Således har han den dag i dag fortsat Serie A-rekorden for flest mål sat ind på frispark. 28 af slagsen er det blevet til i 315 Serie A-kampe. 66 i alt i løbet af karrieren.

Annonce:

Den blev indstillet i 2006, hvor han fortsatte som assisterende træner i Inter, inden han som cheftræner var forbi Bologna, Fiorentina, det serbiske landshold, Sampdoria, Milan og Torino, inden han i 2019 vendte tilbage til Bologna, der dog fyrede ham i september efter en dårlig sæsonstart.

Her offentliggjorde han også, at han var ramt af leukæmi, og han gennemgik senere en knoglemarvstransplantation og gennemgik kemoterapi, men den aggressive sygdom kunne ikke holdes tilbage.

Familien oplyser, at det sidst i november gik alvorligt ned ad bakke for Mihajlovic, der altså døde fredag på en klinik i Rom.