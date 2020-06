Skade kan koste dyrt

Opdatering: Slutresultat er tilføjet

I disse dage skulle Simon Kjær have ført Danmark mod EM-pokalen - nu kan danskeren måske se tilbage på en sommer, hvor en knæskade muligvis kan koste landsholdsanføreren en kontrakt med AC Milan.

For Simon Kjær skulle have brugt resten af Serie A-sæsonen på at overbevise den falmende storklub om, at han skulle være en del af fremtidens AC Milan. Danskeren er udlejet fra Sevilla, men han har flere gange udtalt, at han gerne vil blive i Milano-klubben.

Men mod Lecce i AC Milans første Serie A-kamp siden coronanedlukningen gik Simon Kjær ud fem minutter før pausen. Han forsøgte ellers at spille videre efter en hård tackling fra Riccardo Saponara.

Simon Kjær ville sparke bolden væk, og Lecces offensive midtbane-spiller havde ikke muligheden for at stoppe sit løb, og han ramte danskeren på knæet.

Milan førte 1-0, da Simon Kjær gik ud. Kort forinden havde Lecce fået annulleret et mål - danskeren trak offside til et 12-tal - og det blev forsvarspillerens sidste aktion i kampen.

I anden halvleg kom der gang i målscoringen. Milan vandt kampen 4-1 efter, at Lecce udlignede på straffespark.

