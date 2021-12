Skadet Kjær overrasker: Træner 6-8 timer om dagen

Simon Kjær blev sat helt ud af spillet i begyndelsen af december, da han fik en knæskade i Milans kamp mod Genoa. Det har siden vist sig at være en skade, som han skulle opereres for og siden have en pause, som mindst varer resten af sæsonen.

Nu fortæller Kjær om, hvordan han ser på sin skade. Det sker i et interview med Milan TV, hvor han blandt andet kommer ind på, hvad han nu bruger tiden på.

- Det er noget, som har givet mig muligheden for at tænke lidt. Det giver mig chancen for at arbejde med forskellige dele af min krop. Det er noget, som jeg ikke har haft muligheden for at arbejde på før nu. Det er ikke en skade, som jeg har ønsket mig, selvfølgelig. Men det skete, og nu er der arbejde forude, siger han på sit perfekte italienske.

Holdkammerater ser til, mens Simon Kjær bliver gjort klar til at blive båret fra banen, da han blev skadet 1. december. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

- Nu træner jeg seks til otte timer om dagen. Jeg kommer op på Milanello, jeg arbejder hjemme. Jeg arbejder på hvad end, jeg kan arbejde på. Det kommer til at tage tid (at komme tilbage red.), men jo mere jeg gør, jo større er chancen for, at jeg kommer tilbage endnu stærkere, fortæller Simon Kjær.

Han peger i den forbindelse på, at han på den måde sigter mod at være både hurtigt tilbage og i den optimale form, når det sker.

Kjær kommer desuden ind på, hvordan 2021 har været for ham, hvor han havde et stort og begivenhedsrigt EM og siden var blandt de sidste i Ballon d'Or-afstemningen.