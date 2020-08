Skæbnemøde er planlagt

Antonio Conte kan have stået i spidsen for Inter for sidste gang, da han tabte Europa League-finalen med 2-3 til Sevilla fredag aften. Siden har han sendt signaler om, at det er uklart, hvorvidt han er der igen i den kommende sæson for Milano-klubben.

Nu ser det ud til, at et møde på tirsdag kommer til at afgøre Contes fremtid i klubben. Det skriver Sky Sport Italia.

Mødet kommer til at være med Antonio Conte samt præsident Steven Zhang og direktørerne Beppe Marotta og Piero Ausilio. Her bliver der eftersigende også plads til at diskutere transferstrategi og det daglige arbejde i klubben.

For danske Christian Eriksen, som kom til klubben i januar, vil et trænerskifte muligvis gøre tilværelsen nemmere for ham, da det nuværende system ikke er velegnet for landsholdsprofilen. Dog havde man forsøgt at danne et system, men det er alligevel blevet mest til indskiftninger for Eriksen - senest i Europa League-finalen.

Antonio Conte har tidligere forladt klubber, hvor han har været utilfreds med ledelsen. Mest berygtet var afskeden i Juventus efter tre mesterskaber i træk. Dengang mente han, at Juventus ville spise på en restaurant til 750 kroner pr ret, mens de kun havde 75 kroner med sig i forhold til de krav, som de stillede til Conte og de penge, som de stillede til rådighed.

Conte blev hyret som Inter-træner siden sommeren 2019, og efter Europa League-finalen fredag aften var hans ord en anelse tvetydige om fremtiden.

- Jeg vil altid være taknemmelig for denne mulighed, men vi må planlægge Inters fremtid, om det så er med eller uden mig.

- Det vil være rigtigt at analysere hele sæsonen. Se på det hele på en rolig måde og forsøge at planlægge den kommende tid, sagde Conte og tilføjede, at han ikke vidste, om han indgår i klubbens fremtidsplaner.

- Jeg ved det ikke. Det har på mange måder været en meget hård sæson. Der skal nu tages den beslutning, som er bedst for Inter. Det har været vidunderligt for mig at være træner for Inter. Jeg takker ejerne, som gav mig mulighed for at få denne store erfaring, sagde Conte.

Christian Eriksen fik kun det sidste kvarter på banen i Europa League-finalen, da Inter skulle satse alt. Han har på det seneste ikke været en af trænerens foretrukne, og et skifte til enten Massimiliano Allegri eller Eriksens tidligere manager i Tottenham Mauricio Pochettino, der begge nævnes på rygteplan, vil formentlig gavne danskerens chancer for spilletid.

Ekspertens råd: Undgå disse faldgruber

Trist drejning i tragisk dødsfald