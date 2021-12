Skæbnestund: Kjær på krykker efter knæskade

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Frygten for en langvarig skade til landsholdsanfører Simon Kjær tager til.

Billeder florerer i Italien af den danske forsvarsspiller taget torsdag formiddag på krykker og iført en stor uhåndterlig skinne på venstre knæ.

Simon Kjær kom til skade kort efter kickoff mod Genoa i aftes.

Cheftræner Stefano Pioli udtrykte efter kampen bekymring for sin danske forsvarsklippe og beskrev skaden som et overstræk i knæet.

Dermed er der risiko for, at der både kan være tale om ledbåndsskader eller i værste fald korsbånd.

I det sidste tilfælde kan det koste tæt på et års pause.

Simon Kjær er her til formiddag blevet skannet på Clinica Columbus i det centrale Milano et par kilometer fra San Siro.

AC Milan og Simon Kjær afventer nu lægernes dom. Imens holder landsholdets fans vejret.

'Simon har været outstanding' – landsholdskammerater om kaptajn Kjærs Ballon d’Or-nominering

Kom tæt på både agent Niclas Jensen og FCK-legenden Dame N'Doye i 'Agenterne'. Særligt en episode fik agentens hjerte til at springe et slag over.