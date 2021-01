Skal Eriksen retur til Tottenham?

Christian Eriksen skiftede for omkring et år siden fra Tottenham til Inter, men opholdet i den italienske storklub har aldrig nået flyvehøjde, og på det seneste er spilletiden været meget begrænset.

Derudover har Milano-klubbens ledelse også fastslået, at Eriksen er sat på salgslisten, men hidtil er det ikke blevet til et skifte for danskeren inde i det nye transfervindue, som nu er et par dage gammelt.

Nu bliver landsholdsprofilen sat i forbindelse med en retur til Tottenham. Det sker i den store italienske sportsavis La Gazzetta dello Sport, som peger på, at Spurs-manager Jose Mourinho vil sætte pris på Eriksens evner.

Dele Alli i overskud

Samtidig vil det kunne løse problemet med Dele Alli, der er kommet i overskud på holdet og ligner en spiller, der er på vej til Paris Saint Germain, som forleden har hyret den forhenværende Tottenham-manager Mauricio Pochettino.

I stedet vil der være plads til en spiller som Eriksen, som Mourinho ifølge avisen har et særdeles godt syn på, og at Eriksens evner som både afslutter og oplægger bliver værdsat hos Tottenham-chefen.

Tidligere har Eriksen også været sat i forbindelse med førnævnte PSG, ligesom spanske klubber som Valencia, Real Madrid og Atletico Madrid har været nævnt. Dog er spørgsmålet om danskerens tårnhøje løn svær at få løst.

Christian Eriksen har kontrakt med Inter frem til 2024.

Offcielt: Stortalent til United

Tilskuer-eksperiment til landskamp i marts