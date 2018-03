Skandale i Serie A: Ny spiller taget for doping

Midtbanespilleren Joao Pedro fra den italienske Serie A-klub Cagliari er testet positiv for det forbudte stof hydrochlorothiazid.

Det oplyser Italiens Antidoping Agentur (Nado Italia) på sin hjemmeside.

Den 26-årige brasilianer afleverede den positive prøve efter Cagliaris kamp mod Sassuolo 11. februar.

Joao Pedro scorede mod Milan tidligere i sæsonen. Foto: AP

Hydrochlorothiazid er ikke i sig selv præstationsfremmende, men kan benyttes som sløringsstof, der skjuler andre forbudte midler.

Joao Pedro kom til klubben på Sardinien i 2014 og forlængede forud for denne sæson sin kontrakt til sommeren 2021.

Han er den anden Serie A-spiller, der er blevet testet positiv i denne sæson.

I januar blev Beneventos anfører, Fabio Lucioni, idømt karantæne i et år, efter at han afleverede en prøve med spor af clostebol, der er et anabolsk steroid.

