Skandalescener i Juventus-kamp

Bologna fik to røde kort i træk men formåede at holde hjem i en gedigen overraskelse i Serie A

I langt størstedelen af lørdagens Serie A-kamp mellem Juventus og Bologna var der ikke meget at berette.

Jow, Bologna førte overraskende 1-0 på Marko Arnautovic' mål i begyndelsen af 2. halvleg. Men ellers var der ikke det vilde at komme efter.

Men så nedlagde Adama Soumaoro Álvaro Morata i 81. minut på kanten af feltet, og så gik en ellers halvkedelig afføre tre-fire gear op i tempo.

For dommer Juan Luca Sacchi fløjtede og måtte efterfølgende ud til VAR-skærmen for at finde ud af, om der skulle være straffespark, og om Soumaoro skulle have gult eller rødt.

Dommen blev rødt kort. Ikke straffespark dog. Bare et rødt kort.

Var det noget, Soumaoro var gal over, var det ingenting for, hvad anfører Gary Medel følte. Han var edderspændt rasende på opmanden, hvilket han omgående lod ham vide.

Det gav et gult kort. Og da det ikke syntes at afskrække Medel, måtte Sacchi have fat i det røde. To mand røg på porten med det samme.

Saksespark som assist

Men der var stadig ikke straffespark. I stedet fik Dusan Vlahovic muligheden på frispark, hvad han intet fik ud af.

Bologna var ni mod 11, og der var otte tillægsminutter. Forestil dig en omgang powerplay...

Juventus havde bolden hele tiden. Så godt som. Men intet lykkedes.

Lige indtil 95. minut. Et hjørnespark endte hos Leonardo Bonucci, der headede på tværs til Morata, der saksesparkede på mål. Bolden røg mod fjerneste stolpe, hvor Vlahovic stod klar og headede udligningen ind.

Så langt så godt for Juve.

Men der var mere tid. De mosede på. For hvis mesterskabet lige præcis er uden for rækkevide, er Champions League-billetten stadig halvvejs nede i lomme på dem. Især hvis de kunne vinde over Bologna.

Det kunne de dog ikke. Det ebbede ud, og Bologna lykkedes med at trække tiden, og dermed fik de overraskende nok et point med fra Torino.

