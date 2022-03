Skandaløse scener: Åbner racisme-sag

Serie A-klubben Cagliari kan meget vel se frem til en straf i kølvandet på lørdagens 0-1-nederlag til AC Milan.

Det Italienske Fodboldforbund (FIGC) har ifølge mediet Football Italia åbnet en racismesag mod klubben.

Efter slutfløjt i kampen opstod der tumult mellem holdene på banen. To af Milans sorte spillere, målmand Mike Maignan og forsvarsspiller Fikayo Tomori, var blevet mødt af racistiske tilråb fra en sektion af Cagliaris fans.

- Mike fortalte mig, at man kunne høre fornærmelser fra fans bag målet, fortalte Milan-træner Stefano Pioli ifølge Reuters efter kampen.

- Det er første gang, han har reageret sådan, så der skete helt sikkert noget. Tomori fortalte mig det samme. Det er altid trist, når sådan noget sker. Ingen fortjener det.

Cagliaris Joao Pedro hævdede, at han ikke hørte racisme fra tribunen, men FIGC vil nu til bunds i sagen.

Cagliaris fans har tidligere være involveret i episoder med racisme.

Tidligere har Juventus' Moise Kean haft en lignende oplevelse, og det samme havde Romelu Lukaku, da han spillede for Inter.

Om det får indflydelse på en eventuel straf til klubben, meldes der ikke noget om.

Cagliari kæmper for at undgå nedrykning og ligger lige nu tre point over nedrykningsstregen. Venezia lige under stregen har dog spillet to kampe færre.

AC Milan topper Serie A med 66 point efter 30 kampe. Det er tre flere end Napoli med otte spillerunder tilbage.