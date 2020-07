Skarp kritik af Eriksen: Leverer ikke nok

Christian Eriksen lagde godt ud med at score direkte på et hjørnespark for Inter efter coronapausen i Italien, men siden er præstationerne ikke helt fulgt trop. Nu ser det også ud til, at den danske landsholdsprofil kommer til at starte på bænken for Inter.

Det melder det italienske medie Mediaset.

I stedet for Eriksen ser det ud til, at man enten vil lade Borja Valero eller Alexis Sanchez få chancen fra start, hvor Eriksen i stedet kan få en pause.

Siden bolden er begyndt at rulle i Serie A igen, har Inter rettet deres formation en smule til, da cheftræner Antonio Conte havde givet pladsen lige bag de to angribere i en 3-4-1-2-opstilling til Christian Eriksen. Men nu er der altså en anden, som får den.

Senest har Inter-legenden Guiseppe Bergomi også været ude efter danskeren i et interview med Sky Sport Italia.

- Eriksen skal forbedre sig meget. Det er ikke nok, det han leverer nu, lyder det fra Bergomi, som også mener, at Eriksen ikke passer ind i den rolle, som Conte har lavet til ham. Samtidig mener klub-ikonet også, at Eriksen skal forstå, at han skal spille med mere intensitet, hvis han vil klare sig i ligaen.

Inter møder onsdag aften Brescia på hjemmebane klokken 19.30, som sendes direkte på TV2 Sport X. Du kan følge kampe LIVE med Ekstra Bladet.

