Skøre scener: Rasende EM-stjerne jagter fan

- I dag opførte jeg mig ikke som en professionel.

Domenico Berardi skrev tirsdag undskyld til fans, familie og alle andre interesserede, da han med armen vredet om på ryggen udsendte en pressemeddelelse efter den scene, han opførte søndag i Italien.

Berardi havde jagtet en fan af det modstanderhold, Modena, der havde sendt ham og hans Sassuolo-hold ud af den italienske pokalturnering, Coppa Italia med 3-2.

En regulær fiasko, da Modena til daglig optræder i Serie B, mens Sassuolo ligger i Serie A.

Det affødte en lind strøm af eder og forbandelser mod Sassuolo-spillerne. Fra både egne og Modena-fans. Derfor også Berardi.

Så meget at han til sidst ikke gad mere.

Det kom til udtryk udenfor stadion, hvor han ville have fingrene i særligt én Modena-fan, hvilket naturligvis blev optaget af andre fans og smækket ud i diverse sociale fora.

Berardi ses råbende mod en uidentificeret person, hvorefter han forsøger at komme hen til vedkommende, selvom andre personer fra Sassuolos sikkerhedsstab ihærdigt flår i ham, for at få ham til at stoppe.

Det lykkes Berardi at rive sig fri og optage forfølgelsen, men senere bliver han igen stoppet, og mere skete der ikke.

Det viser sig nu, at det var nedsættende bemærkninger om Berardis familie, der fik ham til at fare i flint.

- Årsagen er, at de mennesker, jeg elsker mest, min kone og min søn, blev draget ind i det, der skete udenfor banen. Det sårer mig enormt. Jeg vil gerne bede om forladelse overfor modstanderholdets fans, skrev han på Instagram.

Han må dog leve med, at det italienske fodboldforbund har iværksat en undersøgelse af episoden, hvorfor en bøde bestemt er en mulighed.

Stjerneangriberen Berardi, der sidste sommer spillede tre af Italiens EM-kampe fra start og blev skiftet ind i yderligere tre (heriblandt finalen mod England), er Sassuolos største stjerne.

