Skræmmer bejlerne

Hvor vil han gerne hen?

Hvem ønsker at betale hans løn?

Og hvorfor prøvede træneren ham i en ny rolle?

Spørgsmålene om Christian Eriksen hober sig op i endnu et transfervindue, og svarene må komme løbende.

Foto: Vincenzo Pinto/Ritzau Scanpix

De italienske insidere har tidligere fortalt om danskerens meget høje løn (56 mio. kr. om året netto), og nu beretter transferguruen Gianluca Di Marzio, at det netop er den, der skræmmer andre klubber væk fra en forhandlingssituation med Inter.

På Sky Sports Italia fortalte han, at Inter stadig gerne vil sælge den danske landsholdsstjerne trods startpladsen i pokalkampen mod Fiorentina. Han anså det for mest sandsynligt, at det blev en Premier League-klub, der skulle være landingsbane for Eriksen, men berettede altså om nul bud indtil nu.

Eriksen nåede 120 minutter i pokalsejren. Kilde: Sofascore

- Idioti ikke at gøre det

Sidespringet alle talte om: Blev opdaget ved snedigt opkald

I Italien havde de også fundet frem til de ord, som den danske assistenttræner for landsholdet, Morten Wieghorst ytrede til Ekstra Bladet omkring Eriksens nye rolle som lavtliggende playmaker.

Du kan læse Wieghorsts - meget positive - dom over eksperimentet lige her

Derfor var han i dansk landsholdstrøje

Spar masser af penge: Tricket til den bedste sportspakke