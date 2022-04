Skred fra interview i vrede

Der var mildest talt dårlig stemning, da AC Milans træner Stefano Pioli så den langsomme gengivelse af det mål, som Ismael Bennacer fik underkendt i midten af anden halvleg.

Den iltre Milan-træner valgte at udvandre fra det interview, han var i gang med, da han så den annullerede scoring igen.

- Fortæl mig, hvilken målmand der ikke appellerer, hvis hans udsyn er spærret, og han indkasserer et mål. Kom nu lidt altså ... Tak, hav en god aften, farvel, lød det fra Pioli, før han tog sit headset af og forlod interviewet.

Du kan se det underkendte mål øverst i aritklen.

Italieneren kunne se sit mandskab tabe med 0-3 til bysbørnene fra Inter i den anden semifinale-kamp i Coppa Italia. Resultatet betød, at Inter løb med finalepladsen, eftersom den første kamp endte 0-0.

Det kunne dog have set anderledes ud, hvis det mål, som Bennacer bankede i kassen efter 66. minutter, havde fået lov at stå. Det havde nemlig fået Milan på 1-2, og kampen ville potentielt kunne have fået et anderledes udfald.

Ismael Bennacer troede, at han havde reduceret til 2-1, men hans mål blev underkendt for offside. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Det var ikke kun Stefano Pioli, der efter kampen udtrykte sin utilfredshed med den kontroversielle kendelse. Også Milan-backen Davide Calabria var forundret over, at målet ikke blev godkendt.

- Inter-spillerne klagede ikke for offside, da de mente, at der var hånd på bolden, hvilket der ikke var. Handanovic ville aldrig have nået frem til den bold alligevel, udtalte Calabria efter kampen.

Inden Bennacer forgæves bankede bolden i mål, havde Inters argentinske bomber Lautaro Martinez bragt 'I Nerazzurri' foran med 2-0.

Tyske Robin Gosens lukkede ballet, da han efter 82. minutter scorede til 3-0.

Inters finalemodstander bliver enten Juventus eller Fiorentina, som spiller deres andet semifinale opgør på Juventus Stadium. Første kamp endte 1-0 til den gamle dame.

Du kan se kampen mellem Juventus og Fiorentina eksklusivt på Ekstra Bladet+.