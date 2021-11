Skrotter ikonisk stadion

Udløbsdatoen for det historiske stadion San Siro er så småt kommet på plads. Et nyt stadion står klar i 2027

AC Milan og Inter, der begge har hjemmebane på San Siro (også kendt som Guiseppe Meazza,red.), får i 2027 en ny hjemmebane at boltre sig på.

Det skriver forbes.com.

San Siro lagde i sommer græs til Nations League-finalerne, hvor Frankrig løb med titlen. Foto: Ritzau Scanpix

San Siro, der har plads til godt 80.000 tilskuere, og dermed et af Europas største stadions, blev opført i 1926, og har i årenes løb gennemgået flere større renoveringer.

Gennem tiden har stadionet udover at være hjemmebane for to af Italiens største klubber også lagt græs til to VM-slutrunder samt en enkelt EM-slutrunde og senest Nations League-finalerne i sommer.

Nu bliver det legendariske stadion skiftet ud med et nyt super stadion, der kommer til at koste godt ni milliarder danske kroner at opføre.

På tide

De to store Milano-klubber har i en længere årrække presset på for at få lov at opføre et nyt stadion, men et borgmestervalg, en corona-pandemi og dårlig økonomi besværliggjorde forhandlingerne.

Nu ser det dog endelig ud til, at forhandlingerne om det nye byggeri er faldet på plads, og Milans præsident Paolo Scaroni håber, at første spadestik til byggeriet bliver taget i efteråret 2022.

Ingen lyd fra fans

De to fanatiske fangrupperinger fra de to Milano-hold skal indstille sig på at sige farvel til det legendariske stadion og forberede sig på at indtage de nye nord-og syd kurver på det nye stadion.

De nye planer om byggeriet har ikke skabt nogen reaktioner fra de to ultras-grupper (Mest inkarneret fans,red.) endnu. Det er dog heller ikke sikkert, at der kommer nogen negative reaktioner på det, da de to klubber regner med at næsten fordoble deres årlige indtjening på kampdage.

AC Milans ultras på Curva Sud

AC Milans hardcore fans med en vild tifo til en kamp mod Napoli. Foto: Anders Larsen

Inters ultras på Curva Nord.