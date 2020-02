Skuffende debut - nu taler træneren

Christian Eriksen startede søndag aften inde for Inter for første gang, men danskeren fik ikke ligefrem nogen drømmedebut for sin nye italienske klub.

Det var egentlig slet ikke meningen, at Eriksen skulle have haft startdebut søndag aften, men skader hos midtbanekolleger tvang Antonio Conte til at kyle ham direkte i startopstillingen, efter han fik en halv times tid i Coppa Italia i onsdags.

Christian Eriksen leverede bestemt ikke en af karrierens bedste præstationer, og som lidt malurt i bægeret begyndte tingene først at flaske sig for Inter, da han blev erstattet af Marcelo Brozovic efter en times spil.

Artiklen fortsætter under billedet..

Christian Eriksen var blandt Inters dårligste spillere ifølge La Gazetta dello Sport. Foto: Claudio Villa - Inter/Getty Images

Seks minutter senere scorede Romelu Lukaku til 1-0, inden han lukkede opgøret på straffespark syv minutter senere.

Derfor ville Sky Sports Italia gerne vide, om Inters scoringer hang sammen med udskiftningen af en noget bleg Christian Eriksen. Men den købte Antonio Conte ikke.

- For en knægt, som ankom for fem dage siden og som kom hurtigere i aktion end planlagt, fordi vi manglede midtbanespillere, synes jeg, at han efterlod et positivt indtryk.

- Han har selvfølgelig brug for at få vores type af fodbold ind under huden og finde den rigtige form til en Serie A-kamp, men jeg er meget tilfreds med hans ligadebut, forklarede Antionio Conte efter kampen.

Den italienske sportsavis La Gazetta dello Sport 'belønnede' Eriksen med karakteren 5,5.

Den samme som midtbanekollegaen Matias Vecino, mens kun Lukakus makker i angrebet - 17-årige Sebastiano Esposito - var dårligere end danskeren blandt Inters spillere. Udineses Jens Stryger Larsen fik i øvrigt samme bedømmelse som Christian Eriksen.

Har meget at lære

Antonio Conte lagde heller ikke skjul på, at Christian Eriksen har en del at lære i forhold til at placere sig rigtigt på banen.

- Eriksen havde visse taktiske roller i kampen, både med og uden bolden. Han vil lære, hvilke positioneringer vi vil have fra vores midtbanespillere, men det er stadig tidligt i processen, og jeg er tilfreds, lød det fra Conte.

Christian Eriksen startede på den centrale midtbane med Nicolo Barella og Matias Vecino, mens de øvrige nyerhvervelser fra Premier League - Victor Moses og Ashley Young - supplerede på de to wing backs.

Næste gang Eriksen og holdkammeraterne skal i aktion er søndag, når der venter et vaskeægte lokalbrag mod bysbørnene fra AC Milan.

Drømmedebut til Eriksens afløser

Donald Trump i pinlig Super Bowl-brøler

Eriksens smarte træk: Scorer på ny skattelov