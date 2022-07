Skulle betale 2600 kroner i sekundet

Juventus-målmand Wojciech Szczesny måtte betale en bøde på lige under 300.000 kroner for at komme 113 sekunder for sent til træning

2600 kroner i sekundet skulle Wojciech Szczesny betale i bøde for at komme for sent til en Juventus-træning.

Han kom 113 sekunder for sent, derfor blev det til en bøde på 297.000 kroner for den polske målmand.

Det fortæller han i et interview med franske Canal Plus sammen med holdkammeraten Weston McKennie, der måtte grave endnu dybere i lommen, fordi han kom meget senere end Szczesny.

- Vi skulle begge betale, fordi vi kom for sent. Weston skulle betale mere end mig, fordi han kom meget mere for sent. Jeg skulle betale 40.000 euro (297.000 kroner), fordi jeg var forsinket med 113 sekunder.

Efter det syntes den 32-årige polak, at alle skulle høre, hvor meget holdkammeraten så skulle betale.

- Der gik et par uger, og så kom han en time for sent. (Massimiliano, red.) Allegri spurgte mig, hvor meget det var, jeg betalte, da jeg var forsinket, fik Szczesny sagt, inden amerikaneren afbrød ham.

- Men han (Szczesny, red.) fik ikke lige sagt til Allegri, at han delte bøde med en anden, så han faktisk kun betalte 20.000 euro.

Efter det afslørede Wojciech Szczesny, at Weston Mckennie skulle betale en bøde på 50.000 euro (372.000 kroner).

Den polske målmand har optrådt 175 gange i Juventus-trøjen, siden han skiftede fra Arsenal for fem år siden.

