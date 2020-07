Slagter Eriksen: Kampens flop

Det kører ikke på skinner for Christian Eriksen i Inter. Danskeren får nemlig nok engang heftig kritik for sin præstation i de italienske medier.

Således skriver den anerkendte italienske sportsavis La Gazzetta dello Sport, at den danske landsholdsspiller var Inters dårligste spiller i kampen mod Genoa lørdag aften. Faktisk går avisen så langt, at de kalder Eriksen for 'kampens flop.'

'Contes største spørgsmålstegn bekræftes. Antonio giver ham selvtillid ved at starte med ham, men Christian er igen genert. Når Eriksen og Brozovic er på banen, bliver det aldrig smukt,' skriver den italienske avis blandt andet.

Men her stopper de hårde ord om den 28-årige dansker langtfra.

'Danskeren bliver i stigende grad mere ubeslutsom samtidig med hans skyhed. Det her udfolder ikke potentialet, og det viser ikke lederskab. Den nordiske kulde hjælper ham ikke, den gør ham kun fjern,' lyder kritikken fra La Gazetta dello Sport.

Den danske stjerne ser dog ikke ud til, at han tager sig af de voldsomme ord fra den italienske presse. I hvert fald lagde han efter kampen et opslag op på Instagram, hvor han fejrede sejren.

'Fuldt ud fortjente 3 point,' skriver danskeren.

Roser konkurrent

Til gengæld høster en af Christian Eriksens direkte konkurrenter om spilletid stor ros af Inters træner, Antonio Conte.

- Jeg kommer aldrig til at stoppe med at takke Borja Valero eller Sankt Borja Valero, som jeg kalder ham, for han har reddet os i så mange situationer, hvor vi var på grænsen, sagde Conte efter kampen ifølge Football-Italia, inden han tilføjede:

- Han kom på banen igen i dag og fik redet trådene ud. Det giver kun mening, at der må foretages bestemte evalueringer for at undgå at lave bestemte fejl igen

Lørdagens kamp mod Genoa var Christian Eriksens kamp nummer 20 for Inter. Han står fortsat noteret for tre mål i den mørkeblå trøje, mens han også har bidraget med tre assists i løbet af sin tid i det italienske.

Se også: Kæmpe nedtur: Dansk favorit fik klø på tre minutter

Se også: Guld-drømmen lever!

Se også: Scorer nyt job