Smider Ronaldo-bombe: Vil væk fra Juventus

Transfervinduet er garant for utrolige udviklinger.

Vi har allerede set Lionel Messi skifte klub i dette vindue, og nu kan der også være nye omgivelser på vej til Cristiano Ronaldo.

Den portugisiske superstjerne skulle angiveligt have så stort et ønske om at forlade Juventus, at han krævede en plads på bænken i klubbens 2-2 kamp mod Jens Stryger Larsen og Udinese.

Det skriver den normalt velinformerede italienske journalist Fabrizio Romano på Twitter.

'Han (Ronaldo red.) håber på at finde en løsning på markedet i de kommende dage,' skriver journalisten i opslaget.

Intet at se her

Ronaldo kom i spil i anden halvleg, og hans placering på bænken har intet med et ønske om at forlade klubben at gøre, hvis man spørger de ansvarlige i den italienske storklub.

Juventus' cheftræner Massimiliano Allegri fortæller til Gazzetta dello Sport, at der intet kuriøst er i, at Cristiano Ronaldo var bænket i sæsonens første kamp.

- Cristiano er fit. Jeg talte med ham inden kampen, og beslutningen blev, at han skulle starte på bænken.

- Han har fortalt mig, at han vil blive, og hans har aldrig haft lyst til at forlade os, lød det fra træneren efter kampen.

Klubbens vicepræsident Pavel Nedved afviste også kategorisk, at der skulle være ugler i mosen med hensyn til Ronaldo.

- Vi skal ikke at søge sensationer, hvor der ikke er nogen, udtalte Nedved inden kampen ifølge Gazzetta dello Sport.

Artiklen fortsætter under billedet...



Cristiano Ronaldo kom på banen i anden halvleg, og han nåede såger at få annulleret en scoring. Foto: Massimo Pinca/Reuters/Ritzau Scanpix

Kommende udfordringer i fokus

Hovedpersonen selv var tidligere på ugen så træt af spekulationerne, at han skrev et markant opslag på Instagram.

- Den useriøse måde, som min fremtid er beskrevet i medierne, er respektløs overfor alle klubber, der er involverede i disse rygter. Også mere respektløs end for mig selv som person og som spiller,

- Jeg bryder tavsheden nu for at sige, at jeg ikke kan tillade, at folk fortsætter med at kaste mit navn rundt. Jeg fastholder fokus på min karriere og i mit arbejde. Jeg er ærgerrig og forberedt på de udfordringer, der venter. Alt andet er kun snak, skrev Cristiano Ronaldo.

Denne besked kan tolkes på flere måder, og vi kender først det endelige svar på, hvilke udfordringer superstjernen har i vente, når transfervinduet lukker i.