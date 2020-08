Solgt for 4,4 milliarder kroner

Se også: Overraskende skifte i nat

Den nu tidligere Roma-ejer James Pallotta har længe været i forhandlinger om at sælge klubben til det amerikanske konsortium The Friedkin Group. Nu er den langtrukne proscess endelig nået sin slutning.

Det bekræfter Roma på sin hjemmeside.

The Friedkin Group køber 86.6% af klubben fra den italienske hovedstad til den nette sum af 591 millioner euro - svarende til 4,4 milliarder kroner - genem virksomheden Romulus and Remus Investments LLC.

Det er meningen, at de resterende 13,4 procent af klubbens skal investeres af 'almindelige' mennesker.

- Vi er glade for nu at være en del af Roma-familien og få muligheden for at gøre denne ikoniske klub til en af de bedste i verden.

- Vi vil være et hundrede procent engagerede i klubben. Vi kommer til at være meget til stede i Rom, en by som har en speciel plads i vores hjerte, mens vi fortsætter denne spændende rejse. Vi indser, at vi er blevet betroet et hold, som er en vital del af Roms sjæl, og det er et ansvar, som vi ser frem til, og kommer til at tage meget seriøst.

- Vores vision for klubben er en holdbart og langsigtet tilgang til inversteringerne og ikke en række 'quick fixes' af tvivlsom varighed, siger Dan Friedkin, der er bestyrelsesmedlem i The Friedkin Group.

Også Romas direktør, Guido Fenga, ser positivt på de nye ejere.

- Det her er en vigtig dag for Roma. Det er et privilegium for mig at arbejde med Dan og Ryan Friedkin. Deres passion og hengivenhed er ubestridelig, og det er også deres økonomiske og kommercielle resultater fra tidigere investeringer.

Roma var tidigere ejet af den amerikansk-italienske forretningsmand James Pallotta, som købte klubben i 2011. Samtidigt med at det blev officiellt, at Friedkin køber Roma, blev det officiellt at James Pallotta, Charlotte Beers, Richard D’Amore, Gregory Martin, Paul Edgerly, Cameron Neerly og Barry Sternlicht træder ud af bestyrelsen i AS Roma.

Den nye bestyrelse kommer til at udgøres af Dan Friedkin (Formand), Ryan Friedkin, Marc Watts, Eric Williamson, og Ana Dunkel.

