Solid italiensk opbakning til Eriksen

- Vi er ikke stoppet med at dedikere vores tanker til Christian, ikke engang et øjeblik.

Sådan skriver Christian Eriksens klub, Inter, blandt andet på sin hjemmeside i en længere artikel, der hylder Eriksen.

Artiklen gennemgår også det forløb, danskeren har været igennem den seneste uge, siden han sidste lørdag faldt om på fodboldbanen med et hjertestop i Danmarks EM-kamp mod Finland.

Eriksen blev genoplivet med en hjertestarter på banen og blev efterfølgende fragtet til Rigshospitalet.

- Frygtens rystelser blev til lettelse i løbet af de sidste par dage. Og til følelser, skriver klubben og beskriver blandt andet, hvordan folk fra hele verden har hyldet Eriksen.

Blandt andet har flere spillere dedikeret deres mål under EM til den danske midtbanespiller.

'Forza Chris'

Og Danmarks kamp torsdag mod Belgien blev i det 10. minut - valgt ud fra Eriksens rygnummer - afbrudt af spillerne på begge hold, mens de gav sig til at klappe sammen med tilskuerne i Parken.

- Forza Chris, Inter og alle Inters fans er med dig, slutter artiklen på hjemmesiden.

Eriksen har fået indopereret en ICD-enhed, der også kendes som en pacemaker eller hjertestarter, meddelte Dansk Boldspil-Union (DBU) fredag.

Inter skriver ikke noget om, hvorvidt danskeren kommer tilbage til klubben for at spille, men der er angiveligt regler i Italien, som gør det meget svært at få lov til at spille, hvis man har problemer med hjertet.

Eriksen skiftede i begyndelsen af 2020 til Inter efter syv år i engelske Tottenham.

Han vandt for nylig det italienske mesterskab med klubben.