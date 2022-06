Som et spøgelse: - De kan få mange penge for ham

Det har været en lang og barsk sæson for Mikkel Damsgaard grundet den skade, der har fulgt og generet ham siden oktober, og som betød, at han mellem begyndelsen af oktober og midten af april ikke spillede så meget som et ærligt minut i den blå Sampdoria-trøje.

Nu er han tilbage og har gjort et par fornuftige indhop for Danmark mod først Frankrig og senest Østrig mandag aften.

Men foran sig har han stadig et stort stykke arbejde, og Sampdoria må belave sig på, at hvis man vil tjene gode penge på den 21-årige dansker, kommer der til at gå noget tid.

Det mener Gianluca Di Marzio, der er transferjournalist i Italien.

- Ideelt skulle han forlade Sampdoria og spille for et andet hold, men det er meget svært for andre klubber at købe ham lige nu.

- For hvis de har øjnene rettet mod Damsgaard, kommer de ikke til at tilbyde særligt mange penge, da han ikke spillede specielt meget i sidste sæson – og jeg tror, at Sampdoria er af den overbevisning, at de kan få mange penge for ham, siger Di Marzio ifølge SpilXperten.

Atalanta eller Fiorentina

Klubben er midt i en omskiftelig periode. Man har længe ledt efter en ny ejer, og det er ikke mange måneder siden, klubpræsident Massimo Ferrero trak sig, fordi han blev fængslet.

- Det er svært at snakke om fremtiden for Sampdoria, for man skal have udredt ejerforholdene. Jeg tror, at han skal blive i Sampdoria et år mere, hvor han spiller. I fremtiden skal han spille for et hold som Atalanta eller Fiorentina. Hold, der vil sige 'du er en nøglespiller for os, du bliver hos os, og du spiller for os', siger Di Marzio.

- Det er en tricky situation for Sampdoria, men i sidste sæson var Damsgaard som et spøgelse – ingen så ham. Han må ud på lån, så han kan få spilletid, for som jeg sagde før; værdien er et problem lige nu, siger han.

Mikkel Damsgaard skiftede fra FC Nordsjælland til Sampdoria i sommeren 2020 og har kontrakt to sæsoner mere.

Den første sæson nåede han 37 kampe på førsteholdet, hvoraf de 35 var i Serie A. Sidste sæson blev det til 11 optrædener på grund af skaden.

